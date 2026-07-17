Под Харцызском дети на электросамокате выехали на дорогу и столкнулись с машиной

В МВД призывают родителей внимательнее следить за тем, где и как дети используют электросамокаты и другие транспортные средства, а водителей - быть особенно бдительными на дорогах. Фото: МВД по ДНР

За минувшие сутки на дорогах ДНР произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 4 человека, в том числе трое детей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

По данным правоохранителей, первое ДТП случилось около Харцызска. 10-летний школьник, управлявший электросамокатом, съехал с грунтовой дороги на автодорогу Донецк - Макеевка - Торез и оказался на полосе движения транспорта. В этот момент по главной дороге двигался автомобиль Chevrolet Aveo - столкновения избежать не удалось. В результате аварии травмы получили сам юный водитель электросамоката и его 10-летний пассажир.

Второе происшествие зафиксировано на дороге Зугрэс - Торез, недалеко от Шахтерска. Там 27-летний водитель мопеда Viper при повороте налево не уступил дорогу и врезался в автомобиль Opel Meriva A, двигавшийся по встречной полосе. В результате ДТП были травмированы водитель и 17-летний пассажир мопеда.

В МВД призывают родителей внимательнее следить за тем, где и как дети используют электросамокаты и другие транспортные средства, а водителей - быть особенно бдительными вблизи пешеходных переходов, жилых зон и мест, где возможно появление несовершеннолетних на дороге.

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