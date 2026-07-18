Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Бойцы «Южной» группировки войск Вооруженных сил РФ улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
Там добавили, что российские войска нанесли поражение вооруженным формированиям Украины в районах населенных пунктов Славянск, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Семеновка, Николаевка, Никаноровка и Васютинское в ДНР.
За последние сутки на этом направлении военнослужащие ВС РФ уничтожили 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии ВСУ.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Маяки и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, сообщалось, что омбудсмен Российской Федерации Яна Лантратова осудила киевский режим за насильственный вывоз людей из Дружковки в ДНР.
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