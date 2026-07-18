ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Маяки и Красный Лиман (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Маяки и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве добавили, что бойцы группировки войск «Запад» ВС РФ заняли более выгодные рубежи.

- Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, - рассказали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что артиллеристы «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке – пригороде Константиновки.

Кроме того, сообщалось, что на Краснолиманском направлении бойцы ВС РФ вскрыли местоположение живой силы ВСУ.

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