Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Маяки и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В военном ведомстве добавили, что бойцы группировки войск «Запад» ВС РФ заняли более выгодные рубежи.
- Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, - рассказали в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что артиллеристы «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке – пригороде Константиновки.
Кроме того, сообщалось, что на Краснолиманском направлении бойцы ВС РФ вскрыли местоположение живой силы ВСУ.
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