Верховный суд ДНР заочно приговорил колумбийского наемника к 13 годам колонии (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил 39-летнего наемника ВСУ из Колумбии Арготи Хулио Цезаря Бурбано к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили в прокуратуре ДНР, наемник прибыл на территорию Украины в июле 2023 года, где прошел подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, военным снаряжением. Арготи Хулио Цезарь Бурбано принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ до января 2026 года.

- За указанные действия наемник получил вознаграждение в размере, превышающем 2,6 миллионов рублей, - добавили в прокуратуре ДНР.

Ранее сообщалось, что в ДНР заочно приговорили гражданина Мексики Рамоса Аррегина Гильберто к 14 годам колонии строгого режима с конфискацией более 3,8 миллиона рублей.

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