Жителей Донецка, Макеевки и Ясиноватой предупредили об отсутствии подачи воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пресс-службе предприятия «Вода Донбасса» предупредили жителей Донецка, Ясиноватой и части Червоногвардейского района Макеевки предупредили, что подача воды 18 июля 2026 года осуществляться не будет. Это связано с аварийным обесточением фильтровальной станции.

- Обращаем ваше внимание, что начисления за водоснабжение на время проведения восстановительных работ и фактического отсутствия воды производиться не будут, - добавили в пресс-службе.

На месте аварии уже работают специалисты.

Ранее сообщалось, что на территории городского округа Мариуполь отремонтировали водопровод, который снабжает 80 домов. В работах была задействована ремонтная бригада в количестве 4 человек и 2 единиц спецтехники.

Кроме того, в Федеральном агентстве водных ресурсов рассказали о планах по расчистке водных объектов в Донецкой Народной Республике. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» и ряда других государственных программ.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волонтеры доставили воду жителям Горловки под угрозой атаки БПЛА ВСУ

Активисты «Движения Первых» продолжают оказывать помощь пожилым и маломобильным жителям ДНР (подробнее)