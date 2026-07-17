В Мариуполе отремонтировали водопровод, снабжающий 80 домов. Фото: «Вода Донбасса»

На территории городского округа Мариуполь отремонтировали водопровод, который снабжает 80 домов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Донбасса».

- В работах была задействована ремонтная бригада в количестве 4 человек и 2 единиц спецтехники. За сутки специалисты провели земляные работы с разработкой грунта и заменили 35 метров старой металлической трубы на новую полимерную. Также произведен демонтаж-монтаж запорной арматуры диаметром 150 миллиметров, - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что всего за неделю в городского округа устранено 50 инцидентов на водопроводных и канализационных сетях.

Ранее сообщалось, что в Горловке специалисты капитально ремонтируют водовод «Первый Донецкий». Это один из старейших объектов инфраструктуры - водовод введен в эксплуатацию в 1932 году и за десятилетия износился на более чем 90 процентов.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе реконструируют магистральные сети для жилой застройки.

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