В Горловке капитально ремонтируют водовод «Первый Донецкий». Фото: ТГ/Добровольский

В Горловке специалисты капитально ремонтируют водовод «Первый Донецкий». Об этом сообщил руководитель МГЕР в ДНР Сергей Добровольский.

- Это один из старейших объектов инфраструктуры - водовод введен в эксплуатацию в 1932 году и за десятилетия износился на более чем 90%. Особенно ситуацию осложнило повышение уровня грунтовых вод после закрытия шахт, - рассказал Добровольский.

Он добавил, что водовод является единственным источником водоснабжения поселка Кондратьевка. Там проживает порядка шести тысяч человек. Капитальный ремонт позволит снизить потери воды и устранить аварийность.

Ранее министр промышленности и торговли ДНР Гурген Малхасян рассказал жителям Республики, что корректировка стоимости воды неизбежна. Это связано с необходимостью сохранить регулярный подвоз, работу транспорта и стабильность поставок.

Кроме того, сообщалось, что в ДНР сформировали стратегический запас воды.

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