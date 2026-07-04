Жителям ДНР рассказали, что корректировка стоимости воды неизбежна

Глава Минпромторга ДНР рассказал жителям региона, что корректировка стоимости воды неизбежна. Фото: ТГ/Малхасян

Министр промышленности и торговли ДНР Гурген Малхасян рассказал жителям Республики, что корректировка стоимости воды неизбежна. Это связано с необходимостью сохранить регулярный подвоз, работу транспорта и стабильность поставок.

- Мы видим, что затраты на доставку растут, в том числе из-за нестабильной ситуации на топливном рынке. Риск атак БПЛА по уничтожению автотранспорта остается высоким. Корректировка стоимости, к сожалению, в нынешних условиях может быть неизбежной, - рассказал Малхасян.

Он добавил, что главный приоритет – это не допустить отсутствия воды в точках продажи и обеспечить жителей необходимым объемом продукции.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике продолжается работа по поиску подземных вод. Министр природных ресурсов и экологии ДНР сообщил, что лето 2026 года в Республике началось с дождей.

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