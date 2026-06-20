В ДНР продолжается работа по поиску подземных вод. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике продолжается работа по поиску подземных вод. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков.

- В этом году у нас дождливое лето, водохранилища наполнились водой, но после этого может прийти засуха, поэтому мы продолжаем работу по поиску подземных вод, - рассказал Шебалков.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2026 года регион-шеф Югра привез для водонапорных башен Макеевки 50 тысяч тонн воды. В городском округе в настоящее время работают четыре автоцистерны.

Кроме того, главный инженер предприятия «Вода Донбасса» Сергей Мокрый рассказал жителям Донецкой Народной Республики, что график подачи воды остается неизменным. Также он напомнил, что полностью закрыть потребность Республики в воде может только канал «Северский Донец – Донбасс».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В «Воде Донбасса» рассказали о подаче воды в проблемных районах

Представитель водоканала объяснил причины перебоев с водой и рассказал о временных мерах для жителей ДНР (подробнее)