В «Воде Донбасса» рассказали о подаче воды в проблемных районах

Для жителей, проживающих в проблемных районах, были установлены накопительные баки с водой. Фото (архив): МЧС ДНР

Главный инженер ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый прокомментировал ситуацию с водоснабжением в наиболее проблемных районах. Он отметил, что, несмотря на стабильность графика подачи воды для всех населенных пунктов, на отдельных участках приходится сталкиваться с перебоями в подаче воды.

Причины кроются в изношенности водопроводных сетей, их расположении на возвышенностях, а также в зонах, куда затруднен доступ из-за боевых действий и где нет возможности оперативно устранить аварии. Все эти факторы, по словам Мокрого, оказывают влияние на качество предоставляемых услуг.

Для минимизации неудобств для жителей в таких районах совместно с местными администрациями были установлены накопительные баки. Подвоз воды осуществляется автоцистернами, что позволяет населению обеспечить себя необходимым запасом.

- Да, это на сегодня не очень удобно, но на сегодня это является единственной мерой, которую можно сделать, - подчеркнул главный инженер «Воды Донбасса».

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