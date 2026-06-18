За пять месяцев 2026 года Югра привезла в Макеевку более 50 тысяч тонн воды

За первые пять месяцев 2026 года регион-шеф Югра привез для водонапорных башен Макеевки 50 тысяч тонн воды. В городском округе в настоящее время работают четыре автоцистерны.
- С поставки в Макеевку в этом году двух дополнительных цистерн работа пошла усиленными темпами, - сказал бригадир водовозных бригад Руслан Комаров корреспондентам телекомпании Югра.
Ханты-Мансийский автономный округ продолжает помогать Макеевке и ее жителям.
Ранее сообщалось, что проектировщики из Югры показали, как будет выглядеть лицей №1 в Макеевке. Строители при капитальном ремонте сохранят архитектурный облик здания. А еще отказались от вентиляционных решеток, выступающих кондиционеров и так далее.
Кроме того, сообщалось, что строители из региона-шефа Югры продолжают восстанавливать пятиэтажный дом в Авдеевке Донецкой Народной Республики.
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