Глава Макеевки обсудила с жителями проблемы микрорайона Восточный

Врио главы Макеевки Юлия Иванова встретилась с жителями микрорайона Восточный. Фото: ТГ/Иванова

Временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова провела личную встречу с жителями микрорайона Восточный. Мероприятие стало продолжением работы с обращениями, поступившими через чат-бот прямой линии: глава города, как и обещала, выехала на место, чтобы обсудить проблемы напрямую.

Одним из ключевых вопросов стал ремонт аварийного дома. Юлия Иванова подтвердила, что работы начнутся в конце июля. Предстоит сложный комплекс мероприятий: усадка и стяжка здания, а также полная замена всех коммуникаций.

- Я прекрасно понимаю, как тяжело ждать и жить в таких условиях, - отметила глава Макеевки.

В ходе встречи жители подняли и другие актуальные темы: затопление подвала, неудовлетворительное состояние контейнерных площадок, необходимость покоса сорных и карантинных трав возле школы №64, а также частые порывы воды. Все обращения были зафиксированы. Часть задач, которые можно оперативно решить, уже передана в работу профильным службам. Более масштабные вопросы Юлия Иванова взяла на личный контроль.

Завершая встречу, глава Макеевки поблагодарила жителей за открытый и прямой разговор.

- Только вместе, шаг за шагом, мы наведем порядок, - подчеркнула она.

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