Проектировщики из Югры показали, как будет выглядеть лицей №1 в Макеевке. Строители при капитальном ремонте сохранят архитектурный облик здания. А еще отказались от вентиляционных решеток, выступающих кондиционеров и так далее. Об этом говорится на портале «Возродим Донбасс».

Проект предусматривает установку спортивного ядра, которое будет отделено от лицея забором. Во время учебных занятий оно будет использоваться школой, в вечерние время и выходные – инфраструктура будет доступна для всех жителей.

В классах специалисты применят современные безопасные материалы, зарекомендовавшие себя на новых объектах в Югре.

Напомним, что в Макеевке в торжественной обстановке состоялось долгожданное для жителей города открытие Югорского парка. На церемонии побывали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук и Глава ДНР Денис Пушилин.

