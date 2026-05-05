В Макеевке состоялось открытие Югорского парка. Фото: Администрация ХМАО

В Макеевке в торжественной обстановке состоялось долгожданное для жителей города открытие Югорского парка. На церемонии побывали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук и Глава ДНР Денис Пушилин.

Как рассказал губернатор ХМАО, ранее на месте Югорского парка в Макеевке был расположен Сквер 9-й пятилетки. К работам строители приступили в сентябре прошлого года.

Источник: Официальный Telegram-канал губернатора Ханты-Мансийского автономного округа В Макеевке открыли Югорский парк

- За это время территория успела значительно преобразиться. В парке, получившем имя нашего региона, мы постарались поделиться с макеевчанами и гостями города частью самобытной культуры Югорского Севера. Одним из его символов стали фигуры мамонтов, созданные по образу своих хантыйских собратьев из Археопарка в столице автономного округа, - добавил Кухарук.

Одной из главных миссий строителей было сохранить и грамотно вписать в новое пространство памятник мирным жителям Макеевки, ставшим жертвами массовых обстрелов со стороны Украины в 2014 году.

- Также на территории площадью более пяти гектаров созданы амфитеатр и цветомузыкальный фонтан, оборудованы несколько детских площадок, скейт-парк, места для игры в настольный теннис, падел и городки, установлены малые архитектурные формы, освещение и система видеонаблюдения, предусмотрено пространство для торговых павильонов и парковки, - рассказал Кухарук.

Денис Пушилин поблагодарил регион-шеф за такой прекрасный подарок жителям Макеевки, а также за то, что на протяжении нескольких лет ДНР чувствует поддержку со стороны ХМАО.

- Парк, который сегодня открыт – новая веха сотрудничества между Югрой и Макеевкой. Это та память, которая останется после нас. Спасибо Югре, - сказал Пушилин.

