Пушилин заявил, что в ДНР сформировали стратегический запас воды. Фото: АГ ДНР

Благодаря удачным погодным условиям Донецкая Народная Республика сформировала стратегический запас воды. Об этом РИА Новости на ПМЭФ заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- В этом году с погодой нам везет больше, чем в прошлом году. Нам действительно очень важно все же иметь запас воды. Мы его сейчас сформировали. И по мере возможности стараемся улучшать по количеству подаваемой воды, - сказал Глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что эти запасы необходимы, чтобы соблюдать графики водоснабжения жителей региона.

Ранее сообщалось, что после освобождения территории ДНР от ВСУ канал Северский Донец - Донбасс будет возрожден. Восстановлением главной водной артерии Донбасса займутся лучшие специалисты с самым передовым оборудованием.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике ведут поиск альтернативных источников воды для жителей.

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