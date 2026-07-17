В Росводресурсе рассказали о планах по расчистке водных объектов в ДНР. Фото: Алексей Шебалков

В Федеральном агентстве водных ресурсов рассказали о планах по расчистке водных объектов в Донецкой народной Республике. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» и ряда других государственных программ.

- В текущем году в Донецкой Народной Республике (ДНР) выполняются работы по расчистке русла реки Кальмиус, также запланировано начало расчистки русла реки Грузская, - рассказали в пресс-службе Росводресурса.

Расчистка русла реки Кальчик запланирована на период с 2028 по 2030 год.

Ранее сообщалось, что в столице Донецкой Народной Республики благоустраивают набережную реки Кальмиус. Она является одним из самых любимых мест жителей Донецка. Здесь ежедневно гуляют целыми семьями.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе готовятся к ремонту путепровода над рекой Кальмиус.

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