В ДНР продолжается реконструкция моста через реку Грузский Еланчик. Фото: Минтранс ДНР

В Донецкой Народной Республике продолжается реконструкция моста через реку Грузский Еланчик, который расположен на участке трассы Р-280 «Новороссия». Об этом сообщили в Правительстве России.

- Реконструкция моста способствует повышению качества жизни жителей Новоазовска и ближайших населённых пунктов, а также позволяет увеличить пропускную способность трассы Р-280 «Новороссия» и улучшить транспортное сообщение в регионе. Сейчас специалисты продолжают работы по обустройству участка, - рассказали в Правительстве России.

Там добавили, что в соответствии с государственным контрактом завершение реконструкции этого участка трассы предусмотрено до конца 2027 года, однако объект планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Ранее сообщалось, что специалисты Госкомпании «Автодор» продолжают восстанавливать искусственные сооружения в Донецкой Народной Республике.

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