«Автодор» продолжает восстанавливать искусственные сооружения в ДНР. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты Госкомпании «Автодор» продолжают восстанавливать искусственные сооружения в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

- В Донецкой Народной Республике реализованы важные проекты по реконструкции моста через реку Кальмиус в Мариуполе и капитальному ремонту моста через реку Комишуватка, - рассказали в Минтрансе Республики.

Там добавили, что специалисты используют современные технологии и материалы, позволяющие повысить надежность и долговечность сооружений.

Ранее сообщалось, что в поселке Ялта при поддержке Нижегородской области завершили ремонт дороги. Рабочие региона-шефа отфрезеровали старое полотно на площади 4450 квадратных метров, убрали неровности и дефекты, затем уложили щебеночно-песчаное основание и свежий асфальт на улице Комсомольской - на участке от Шевченко до Мира.

Кроме того, сообщалось, что регионы-шефы ремонтируют дороги в Шахтерске, Снежном и Макеевке.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР завершили работы по замене дорожного покрытия на участке дороги 21Н-106

Дорожники обновили почти девять километров асфальта в ДНР (подробнее)