В Мариуполе продолжают ремонтировать дороги в частном секторе

На сегодняшний день в Мариуполе уже восстановили более 120 километров дорожного покрытия. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе продолжают восстанавливать дороги в частном жилом секторе. Накануне ремонтная бригада предприятия «Мариупольавтодор» успешно завершила ремонт дорожного покрытия на улице Белякова в Ильичевском районе, а также на улицах Дружбы и в Рижском переулке, расположенных в левобережной части города. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Следующим этапом, по словам градоначальника, стало начало ремонтных работ на улицах Довженко и в Строительном переулке Орджоникидзевского района. Их проводят в ответ на обращения граждан.

- На сегодняшний день в Мариуполе уже восстановили более 120 километров дорожного покрытия, - подчеркнул Антон Кольцов. - С прошлого года во всех муниципалитетах Республики, помимо основных транспортных артерий, в центре внимания находятся внутриквартальные и второстепенные дороги.

Глава Мариуполя добавил, что ежегодно планы по ремонту дорог пересматриваются в сторону роста. По его словам, в этом большая заслуга Главы ДНР.

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