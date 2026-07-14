Волонтеры доставили воду жителям Горловки под угрозой атаки БПЛА ВСУ

Молодые люди были вынуждены искать укрытие во время выполнения своей миссии. Фото: ТГ/Орлов

В Горловке активисты «Движения Первых» доставили питьевую воду пожилым людям, несмотря на угрозу атаки беспилотника ВСУ. Молодые люди были вынуждены искать укрытие во время выполнения своей миссии. Об этом сообщил председатель правления организации Артур Орлов.

По его словам, волонтеры из ДНР, рискуя собственной безопасностью, не прекращают оказывать поддержку тем, кому она очень нужна.

- Сегодняшний выезд прошел в непростой обстановке. Во время маршрута активистам пришлось укрываться от вражеского беспилотника. Но это не помешало ребятам выполнить цель - доставить воду тем, кто в ней нуждается, - отметил Орлов.

Председатель правления «Движения Первых» добавил, что на протяжении уже почти двух лет члены организации в Горловке еженедельно обеспечивают питьевой водой пожилых и маломобильных горожан. В этот раз активисты доставили около 100 литров воды своим подопечным.

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