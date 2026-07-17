Эвакуированная из Константиновки София поддерживает связь с родственниками. Фото: ТГ/Мария Львова-Белова

Эвакуированная из освобожденной Константиновки десятилетняя София поддерживает связь с родственниками. Раньше она с ними регулярно общалась и теперь хочет жить с ними. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она уточнила, что родственники уже готовят для девочки комнату.

- Все службы и ведомства – региональные и федеральные – подключены к ситуации. Сейчас в интересах ребенка спокойствие, а не избыток публичного внимания, - сказала детский омбудсмен.

Ранее сообщалось, что жена бойца, который эвакуировал Софию из Константиновки, готова принять девочку под опеку.

Кроме того, сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова осудила киевский режим за насильственную эвакуацию жителей Дружковки. Она также направит в ООН и Международный Комитет Красного Креста материалы, свидетельствующие о грязных методах Украины.

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