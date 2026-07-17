Во Дворце творчества Мариуполя прошла неделя «Дворовых практик». Фото: Министерство образования и науки ДНР

В Мариупольском Дворце детского и юношеского творчества в рамках проекта «Дворовые практики» прошла неделя мероприятий для воспитанников. Об этом сообщили в министерстве образования и науки ДНР.

В учреждении состоялся шахматный турнир, где ребята развивали логику, внимательность и стратегическое мышление. На досуговой площадке провели «День головоломок»: серия заданий на логику, память, внимание и вычислительные способности.

Также прошел фестиваль, объединивший конкурс рисунков на асфальте и спортивные эстафеты. Ребята проявили творческие способности в рисовании и соревновались в командных эстафетах.

Ранее сообщалось, что строители из Тульской области восстанавливают два дошкольных учреждения в Мариуполе. Одно из них – детский сад №76. Здесь специалисты выполнили сборку более шести шкафчиков и 17 кроваток.

Кроме того, в Жовтневом районе Мариуполя восстанавливают 14-этажный дом, пострадавший от пожаров в 2022 году.

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