Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение, а также нанесла удары по семи бригадам вооруженных формирований Украины в ДНР и Харьковской области.

Как сообщили в Минобороны России, с 11 по 17 июля 2026 года бойцы группировки войск «Запад» уничтожили в ДНР и Харьковской области 1505 военнослужащих ВСУ, 19 бронемашин, 117 автомобилей, 13 артсистем, РСЗО, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее сообщалось, что с 11 по 17 июля 2026 года группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение. В течение недели российские войска нанесли огневое поражение восьми бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.

Кроме того, бойцы «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, а также нанесли удары по девяти бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике. Противник потерял свыше 1205 человек личного состава, танк и 14 бронемашин.

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