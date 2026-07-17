В ДНР «Южная» группировка войск за неделю продвинулась в глубину обороны ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

С 11 по 17 июля 2026 года бойцы «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, а также нанесли удары по девяти бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, всего в зоне ответственности группировки войск ВСУ потеряли свыше 1205 человек личного состава, танк, 14 бронемашин, 183 автомобиля, 14 артсистем и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что российские войска расширяют зону контроля у Веролюбовки и вытесняют разрозненные отряды ВСУ из Стенок под Константиновкой. На Дружковском направлении идет активная фаза боевых действий.

Кроме того, вооруженные формирования Украины укрепляют позиции в Славянске. Об этом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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