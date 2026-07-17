Группировка войск «Центр» за неделю уничтожила 14 станций РЭБ ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

С 11 по 17 июля 2026 года группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение. В течение недели российские войска нанесли огневое поражение восьми бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.

- Потери противника на данном направлении составили свыше 2350 военнослужащих, танк, 20 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, три орудия полевой артиллерии и 14 станций радиоэлектронной борьбы, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за неделю бойцы «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, а также нанесли удары по девяти бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике. Противник потерял свыше 1205 человек личного состава, танк и 14 бронемашин.

Ранее сообщалось, что российские войска расширяют зону контроля у Веролюбовки и вытесняют разрозненные отряды ВСУ из Стенок под Константиновкой. На Дружковском направлении идет активная фаза боевых действий.

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