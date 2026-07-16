В Горловке лжесотрудники газовой службы украли у пенсионера 200 тысяч рублей

Полицейские в Горловке задержали двоих лжесотрудников газовой службы, которые украли у 77-летнего пенсионера 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по ДНР.
Там уточнили, что мужчина 1984 года рождения вступил в преступный сговор со своей приятельницей. Они попали в квартиру к пенсионеру и пока женщина отвлекала мужчину, ее подельник похитил из ящика денежные средства.
Теперь задержанным грозит лишение свободы сроком до шести лет.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике задержали мужчину, который на одной из улиц Кировского района Донецка нес несколько пакетов с оружием и боеприпасами.
Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе полиция задержала 57-летнюю пособницу дистанционных мошенников. 78-летнему пенсионеру в мессенджере позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и под предлогом декларирования денег убедил передать их «внештатному сотруднику».
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