В ДНР задержали мужчину, который нес в пакетах по городу оружие и боеприпасы. Фото: МВД по ДНР

В Донецкой Народной Республике задержали мужчину, который на одной из улиц Кировского района Донецка нес несколько пакетов с оружием и боеприпасами. Сотрудники Управления уголовного розыска республиканского МВД совместно с коллегами из УМВД России «Макеевское» остановили мужчину в ходе отработки оперативной информации.

Как сообщили в пресс-службе МВД по ДНР, при себе у задержанного обнаружили и изъяли три сигнальные ракеты, две гранаты и два запала, четыре снаряда для гранатомета, предмет, внешне похожий на автомат и семь магазинов к нему.

Сам задержанный рассказал, что арсенал нашел в частном доме, в котором выполнял строительные работы. Но вместо того, чтобы сообщить о находе, он понес все к себе домой. Теперь жителю ДНР грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Снежного за незаконное хранение оружия.

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