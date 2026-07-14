В Снежном задержали 35-летнего мужчину за незаконное хранение оружия. Фото: МВД по ДНР

Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Снежного за незаконное хранение оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Там уточнили, что сотрудники ведомства обнаружили и изъяли оружие и патроны к нему в ходе санкционированного обыска. Все это мужчина хранил в доме по месту своего проживания.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что полицейские изъяли оружие у 48-летнего жителя Мангуша. В ходе проверочных мероприятий сотрудники ОМВД России «Мангушский» нашли на территории его домовладения обрез двуствольного охотничьего ружья.

Кроме того, сообщалось, что в столице Донецкой Народной Республики изъяли взрывные устройства и боеприпасы у мужчины.

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