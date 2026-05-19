Росгвардейцы задержали жителя Макеевки за незаконное хранение оружия. Фото: Главное управление Росгвардии по ДНР

В Макеевке сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину за незаконное хранение оружия. Его заметили на улице в ночное время суток.

- Когда сотрудники остановили неизвестного и попросили показать содержимое карманов, мужчина занервничал и попытался избавиться от предмета, конструктивно схожего с пистолетом Макарова, после чего бросился бежать, - рассказали «КП Донецк» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по ДНР.

Там добавили, что сотрудники вневедомственной охраны быстро отреагировали на попытку бегства и задержали мужчину. Подозреваемого передали полицейским.

Ранее сообщалось, что в Ясиноватой полицейские изъяли боевую гранату у 42-летнего местного жителя. Во время обыска в доме подозреваемого нашли корпус ручной осколочной гранаты Ф-1, снаряженный взрывчатыми веществами. Экспертиза подтвердила, что предмет является боеприпасом.

