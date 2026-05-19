НовостиПроисшествия19 мая 2026 18:40

Росгвардейцы задержали жителя Макеевки за незаконное хранение оружия

Сотрудники Росгвардии при патрулировании улиц Макеевки заметили гражданина, который нарушал комендантский час
Данил АРМЕЕВ
Росгвардейцы задержали жителя Макеевки за незаконное хранение оружия. Фото: Главное управление Росгвардии по ДНР

В Макеевке сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину за незаконное хранение оружия. Его заметили на улице в ночное время суток.

- Когда сотрудники остановили неизвестного и попросили показать содержимое карманов, мужчина занервничал и попытался избавиться от предмета, конструктивно схожего с пистолетом Макарова, после чего бросился бежать, - рассказали «КП Донецк» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по ДНР.

Там добавили, что сотрудники вневедомственной охраны быстро отреагировали на попытку бегства и задержали мужчину. Подозреваемого передали полицейским.

Ранее сообщалось, что в Ясиноватой полицейские изъяли боевую гранату у 42-летнего местного жителя. Во время обыска в доме подозреваемого нашли корпус ручной осколочной гранаты Ф-1, снаряженный взрывчатыми веществами. Экспертиза подтвердила, что предмет является боеприпасом.

