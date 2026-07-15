Саперы ВС РФ разминируют освобожденные населенные пункты ДНР. Фото: Минобороны России

Саперы Вооруженных сил Российской Федерации разминируют освобожденные населенные пункты Донецкой Народной Республики. Бойцы обследуют жилые кварталы, дороги, прилегающие территории и объекты инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- На саперах лежит колоссальная ответственность не только за безопасность штурмовых подразделений, но и за жизни мирных граждан, которые после освобождения населенных пунктов возвращаются в свои дома. Каждое обнаруженное и обезвреженное взрывное устройство – это спасенная человеческая жизнь, - рассказали в Минобороны России.

Там добавили, что саперов постоянно прикрывают расчеты беспилотников.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в лесу на юге от Красного Лимана в Донецкой Народной Республике и заняли новые рубежи.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ в Краматорске уничтожили грузовик с имуществом для ВСУ.

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