В Мариуполе за пять дней рейда «Нетрезвый водитель» поймали 18 нарушителей

С 9 по 13 июля ОГИБДД УМВД России «Мариупольское» провели рейд «Нетрезвый водитель». Цель - предотвратить аварии по вине пьяных водителей и пресечь грубые нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.
За время рейда к ответственности привлекли 18 водителей, четверо из них управляли машиной в состоянии опьянения. Госавтоинспекция продолжает работу по предупреждению нарушений, особенно связанных с алкоголем. Соблюдение правил - главное условие безопасности на дорогах.
Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который участвовал в мошеннической схеме по хищению денег. Аферисты звонили горожанам и требовали «декларировать» средства. Ущерб потерпевшим составил около полутора миллионов рублей.
Кроме того, боевик ВСУ получил 23 года строгого режима за убийство жителя в Мариуполе.
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