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НовостиПолитика15 июля 2026 6:11

«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 18 БПЛА ВСУ над ДНР

Жителей ДНР призвали сообщать об обломках сбитых дронов
Владислав ГУЩИН
«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 18 БПЛА ВСУ над ДНР. Фото: Штаб обороны ДНР

«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 18 БПЛА ВСУ над ДНР. Фото: Штаб обороны ДНР

За сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 18 беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины пытались атаковать газораспределительную станцию в Донецке ударным беспилотником «Батяр». Взрывотехники ФСБ уничтожили 20-килограммовую осколочно-фугасную боеголовку.

Кроме того, антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ продолжает охоту на украинских диверсантов и операторов БПЛА на окраинах Константиновки. Бойцы ФСБ выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и схрон с боеприпасами. Операторы «Горыныча» ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск.

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