За сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 18 беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.
- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.
Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины пытались атаковать газораспределительную станцию в Донецке ударным беспилотником «Батяр». Взрывотехники ФСБ уничтожили 20-килограммовую осколочно-фугасную боеголовку.
Кроме того, антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ продолжает охоту на украинских диверсантов и операторов БПЛА на окраинах Константиновки. Бойцы ФСБ выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и схрон с боеприпасами. Операторы «Горыныча» ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск.
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