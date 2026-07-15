«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 18 БПЛА ВСУ над ДНР. Фото: Штаб обороны ДНР

За сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 18 беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины пытались атаковать газораспределительную станцию в Донецке ударным беспилотником «Батяр». Взрывотехники ФСБ уничтожили 20-килограммовую осколочно-фугасную боеголовку.

Кроме того, антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ продолжает охоту на украинских диверсантов и операторов БПЛА на окраинах Константиновки. Бойцы ФСБ выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и схрон с боеприпасами. Операторы «Горыныча» ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 104 атаки ВСУ в ДНР

ВСУ продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру ДНР (подробнее)