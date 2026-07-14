В Донецке предотвратили атаку дрона ВСУ на газораспределительную станцию. Фото: Штаб обороны ДНР

Вооруженные формирования Украины пытались атаковать газораспределительную станцию в Донецке ударным беспилотником «Батяр». Взрывотехники ФСБ уничтожили 20-килограммовую осколочно-фугасную боеголовку.

- 20-килограммовую осколочно-фугасную боеголовку уничтожили взрывотехники ФСБ, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что за сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 15 беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

Кроме того, за неделю система «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами успешно отразила 104 террористические атаки со стороны вооруженных формирований Украины. На окраине Макеевки сбили украинские ударные беспилотники типов «Костыль» и «Чайка», с помощью которых боевики пытались атаковать мирных жителей.

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