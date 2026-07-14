«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 15 дронов ВСУ над ДНР. Фото (архив): Штаб обороны ДНР

За сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 15 беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Напомним, что ранее за сутки силы ПВО и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 18 дронов ВСУ над ДНР.

Кроме того, за неделю система «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами успешно отразила 104 террористические атаки со стороны ВСУ. На окраине Макеевки сбили украинские ударные беспилотники типов «Костыль» и «Чайка», с помощью которых боевики пытались атаковать мирных жителей. Еще одна серьезная угроза была нейтрализована вблизи электроподстанции под Шахтерском. Там бойцы мобильных огневых групп сбили беспилотник самолетного типа «Барс».

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