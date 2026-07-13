«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 18 БПЛА ВСУ над ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

За сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 18 беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что за сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 32 БПЛА ВСУ над Донецкой Народной Республикой.

Кроме того, за прошедшую неделю система «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами успешно отразила 104 террористические атаки со стороны украинских вооруженных формирований. На окраине Макеевки сбили украинские ударные беспилотники типов «Костыль» и «Чайка», с помощью которых боевики пытались атаковать мирных жителей. Еще одна серьезная угроза была нейтрализована вблизи электроподстанции под Шахтерском.

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