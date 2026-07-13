Строители завершают капитальный ремонт детского сада №319 в Донецке. Фото: Единый заказчик

Строители завершают капитальный ремонт детского сада №319 в Ленинском районе Донецка. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

- На объекте строители уже усилили несущие конструкции и стены, обновили кровлю, остекление и фасад, завершают чистовую отделку помещений и устройство новых инженерных систем и коммуникаций. Ввести обновленное здание детского сада в эксплуатацию планируется к осени текущего года, - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что после ремонта в детсад смогут ходить порядка 200 малышей.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе завершают восстановление одного из корпусов пансионата ветеранов труда, который расположен на Приморском бульваре. Готовность объекта составляет 98 процентов.

Кроме того, сообщалось, что Московская область завершает восстановление детсада в поселке Старый Крым в ДНР.

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