В Макеевке восстанавливают 39 школ и 24 детсада

С 2022 года в Макеевке установили 11 детских и семь спортивных площадок. Фото: Администрация городского округа Макеевка

В Макеевке продолжают восстановление и развитие городской инфраструктуры в рамках народной программы «Единой России». Об этом сообщили в администрации городского округа Макеевка.

Особое внимание уделяют ремонту многоквартирных домов - обновляют фасады, кровли, меняют окна. Кроме того, в 2026 году запланировано восстановление 63 объектов образования: 39 школ и 24 детских сада. Один из примеров - детсад №127 в Красногвардейском районе, который восстанавливают при поддержке Югры.

Там уточнили, что с 2022 года по программе в Макеевке установили 11 детских и семь спортивных площадок.

Ранее сообщалось, что в ДНР в 2026 году запланировано провести ремонтно-восстановительные работы на 736 объектах. Только в Донецке запланировано восстановление 211 объектов.

Кроме того, регионы-шефы ремонтируют дороги в Торезе, Макеевке и Мангуше. В Макеевке дорожные службы Московской области ведут ремонт улицы Островского.

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