Регионы-шефы ремонтируют дороги в Торезе, Макеевке и Мангуше. Фото: Минтранс ДНР

В Донецкой Народной Республике продолжается восстановление и модернизация дорожной сети при поддержке регионов-шефов. Работы проводятся в рамках народной программы «Единой России».

Как сообщили в Минтрансе ДНР, специалисты из Приморского края уже начали формировать планы дорожного ремонта в подшефном городе Торезе на 2027 год. В предварительный перечень вошли шесть участков дорог общей протяженностью более восьми с половиной километров, включая улицы Кирова, Репина, Широкую, Кошевого, Чернышевского и 20-й годовщины Октября. Окончательный список дорожных объектов будет утвержден после совместной оценки их технического состояния приморскими специалистами и представителями местной городской администрации.

Регионы-шефы ремонтируют дороги в Торезе, Макеевке и Мангуше. Фото: Минтранс ДНР

Тем временем в Макеевке дорожные службы Московской области ведут ремонт улицы Островского. На участке протяженностью более двух с половиной километров рабочие укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия, после чего приступят к нанесению новой разметки.

Регионы-шефы ремонтируют дороги в Торезе, Макеевке и Мангуше. Фото: Минтранс ДНР

Параллельно с этим дорожники из Нижегородской области полностью завершили ремонт улицы Апатова в поселке городского типа Мангуш. В ходе работ они провели фрезерование старого полотна, обработали основание битумной эмульсией, заменили изношенные канализационные люки и уложили новое асфальтовое покрытие на площади более двух с половиной тысяч квадратных метров.

Напомним, что в текущем дорожном сезоне на дорогах общего пользования ДНР обновили уже около 90 километров асфальтового покрытия. Работы продолжаются на 20 объектах, включая улично-дорожную сеть Мангушского округа.

Кроме того, в Амвросиевском округе отремонтировали 13,5 километра дороги. Дорожники укрепили 24 тысячи квадратных метров обочин и расчистили 45 тысяч квадратных метров полосы отвода.

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