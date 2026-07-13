Шесть ямальских медиков отправились помогать коллегам в Волноваху на два месяца. Фото: Администрация Волновахского округа

Шесть ямальских медиков отправились помогать коллегам в Волноваху. Среди них - анестезиологи-реаниматологи, рентгенолаборант, терапевт и операционная медсестра. Командировка рассчитана на два месяца. Об этом сообщили в администрации Волновахского округа.

Анестезиолог-реаниматолог Шухрат Курбанов с 17-летним стажем поедет в округ впервые. Медсестра-анестезист Светлана Прохорова (36 лет стажа) - во второй раз. Врач Ильнур Нуртдинов - уже в шестой раз. Терапевт Дмитрий Есипов и рентгенолаборант Юлия Фирсова - в четвертый.

Ранее сообщалось, что в ДНР продолжается активная реализация федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который входит в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас в регионе уже успешно функционируют три крупных региональных сосудистых центра, укомплектованных современным диагностическим и лечебным оборудованием.

Кроме того, врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) вернули к полноценной жизни 14-летнего подростка из Макеевки, который получил тяжелейшие травмы после падения из окна четвертого этажа.

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