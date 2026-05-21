Вернули возможность ходить: Московские хирурги поставили на ноги парализованного юношу из Макеевки

Московские врачи поставили на ноги подростка из Макеевки после падения с высоты. Фото: Российская детская клиническая больница

Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) вернули к полноценной жизни 14-летнего подростка из Макеевки, который получил тяжелейшие травмы после падения из окна четвертого этажа. В результате несчастного случая юноша получил перелом позвоночника, раздробление костей обеих рук и ушиб легких. Самым страшным последствием стало сдавление спинного мозга - мальчик был полностью парализован ниже пояса.

Благодаря системе телемедицинских консультаций состояние пациента оперативно оценили федеральные специалисты. После стабилизации в местной больнице подростка бортом санавиации доставили в Москву. Детальное обследование в РДКБ выявило критическую ситуацию: осколки позвонков не только сдавливали спинной мозг, но и разорвали его оболочку, что привело к истечению спинномозговой жидкости.

Чтобы минимизировать нагрузку на организм и избежать многократных наркозов, хирурги приняли решение о проведении симультанной операции. В то время как одна бригада врачей восстанавливала кости обеих рук и фиксировала их титановыми пластинами, вторая бригада проводила сложнейшие манипуляции на позвоночнике.

- Мы удалили костные осколки, провели декомпрессию спинного мозга и выполнили пластику его оболочки. Следующим шагом стала фиксация области перелома — в позвонки были установлены специальные винты, которые соединили титановыми стержнями. Металлоконструкция позволила восстановить и зафиксировать здоровую анатомическую ось, - рассказал кандидат медицинских наук, врач - травматолог-ортопед РДКБ Андрей Пантелеев.

Результаты операции превзошли ожидания: чувствительность в ногах начала возвращаться уже в первые дни после операции. Благодаря интенсивной программе реабилитации, спустя всего месяц после трагедии подросток смог снова сделать свои первые самостоятельные шаги. На финальном этапе лечения врачи удалили фиксирующие пластины из рук. Сегодня юноша ведет полноценный образ жизни, уверенно ходит и уже планирует возвращение к спортивным тренировкам.

