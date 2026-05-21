В ДНР планируют развивать автомобилестроение. Фото (архив): Правительство ДНР

Донецкая Народная Республика намерена активно развивать новую для региона отрасль – автомобилестроение. Для ее развития планируют привлекать дополнительных инвесторов для создания высокотехнологичных производств. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и торговли ДНР Гурген Малхасян по итогам участия в XVII Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum».

Министр отметил, что первым успешным шагом в этом направлении стал запуск компании «Донспецмаш». Предприятие специализируется на производстве и переоборудовании автомобилей в спецтехнику, включая машины скорой помощи. Данное производство уже функционирует и является уникальным для промышленности Республики.

Важным итогом форума в Казани стало подписание соглашения с инвестором о дальнейшем расширении мощностей «Донспецмаша». Проект предполагает не только увеличение объемов выпуска, но и значительный рост локализации производства, что позволит выпускать больше комплектующих непосредственно на территории ДНР.

Гурген Малхасян подчеркнул, что развитие автомобилестроения является частью масштабной стратегии по диверсификации экономики региона. Приоритет будет отдаваться высокотехнологичным проектам с высокой добавленной стоимостью.

- Для нас это новая отрасль - автомобилестроение. Будем развивать и привлекать еще новых инвесторов для новых отраслей, в первую очередь высокотехнологичных отраслей с высокой добавленной стоимостью, формировать предприятия или группу высокотехнологичных предприятий для реализации политики технологического суверенитета страны, - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в ДНР разрабатывают программу реиндустриализации и модернизации промышленности.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На полях и дачах Донбасса активизировался агрессивный сорняк

Агроном из ДНР рассказала, как спасти урожай от агрессивного сорняка (подробнее)