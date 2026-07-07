В ДНР успешно работают три региональных сосудистых центра. Фото: Минздрав ДНР

В Донецкой Народной Республике продолжается активная реализация федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который входит в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Как сообщили в Минздраве ДНР, сейчас в регионе уже успешно функционируют три крупных региональных сосудистых центра, укомплектованных современным диагностическим и лечебным оборудованием.

В ДНР успешно работают три региональных сосудистых центра. Фото: Минздрав ДНР

Донецкий региональный сосудистый центр на базе Республиканской клинической больницы имени Калинина начал работу в июне 2025 года при личном участии Президента России Владимира Путина. Благодаря установке новейших компьютерных томографов и ангиографов, специалисты центра получили возможность оказывать экстренную помощь пациентам в течение нескольких часов, тогда как раньше на проведение необходимых медицинских процедур требовались целые сутки. Ежегодно это медицинское учреждение способно принимать до трех тысяч пациентов с инфарктами и до двух тысяч человек с инсультами.

В ДНР успешно работают три региональных сосудистых центра. Фото: Минздрав ДНР

Высокие результаты также демонстрирует Мариупольский сосудистый центр, открытый на базе Больницы интенсивного лечения. Он стал одним из первых подобных учреждений в Республике. Благодаря оснащению центра современными ангиографами, врачи здесь регулярно проводят сложнейшие высокотехнологичные операции, включая стентирование сосудов. Внедрение передовых методик и современного оборудования позволило снизить показатель летальности при инфаркте миокарда в Мариуполе до шести-восьми процентов.

Еще один центр, расположенный в Макеевке на базе Городской клинической больницы №1, был запущен в декабре 2025 года. На сегодняшний день здесь организованы ежедневные дежурства профильных специалистов, а плановые операции проводятся трижды в неделю.

В ДНР успешно работают три региональных сосудистых центра. Фото: Минздрав ДНР

Развитие этой важной медицинской сети продолжится и в текущем году. Так, в 2026 году запланировано открытие нового первичного сосудистого отделения в Центральной городской больнице Харцызска, что позволит сделать качественную экстренную помощь еще более доступной для жителей этого города и соседних населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) вернули к полноценной жизни 14-летнего подростка из Макеевки, который получил тяжелейшие травмы после падения из окна четвертого этажа.

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