В Новоазовске обновили культурно-досуговый центр. Фото: ТГ/Желтяков

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив обновлен культурно-досуговый центр в Новоазовске. Ремонт шел поэтапно: в 2023 году привели в порядок малый зал, санузлы и частично кровлю, в 2024–2025 - зрительный зал и сцену. Об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Он добавил, что обновлены стены, пол и потолок, установлены новые двери и сплит-системы. Центр оснастили компьютерами, мультимедийным и звуковым оборудованием. Модернизация расширяет возможности для культурных и семейных мероприятий и помогает достичь показателей нацпроекта «Семья».

Ранее сообщалось, что ансамбль «Донбасс» завершил ХХ Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России».

Кроме того, в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Бровуна завершился 99-й театральный сезон. Финальным аккордом стал показ детектива «Рейвенскрофт. Поместье ворона».

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