Ансамбль «Донбасс» завершил ХХ Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

Завершился грандиозный ХХ Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», который в этом году стал знаковым вдвойне - юбилейным и посвященным Году единства народов России. В течение месяца участники проекта Надежды Бабкиной посетили три региона Центральной России: Калужскую, Владимирскую и Ярославскую области, дав десятки благотворительных концертов в больших и малых городах, проведя мастер-классы и пресс-конференции, а также устроив большой праздничный концерт в Москве в День России. Фестиваль стал настоящим олицетворением народного единства, собирая тысячи зрителей, пришедших прикоснуться к своим корням, истории и традициям.

Ансамбль «Донбасс» завершил ХХ Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

Особое внимание организаторы уделили выступлениям в российской глубинке, где, по мнению участников, сильнее всего ощущается связь с национальными традициями. В этих старинных уголках страны, на фоне живописных пейзажей, «Песни России» звучали особенно проникновенно. Кульминацией марафона стал праздничный концерт в Москве, где под песню «Широка страна моя родная» выступили лучшие голоса страны.

Ансамбль «Донбасс» завершил ХХ Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

Как сообщили в Министерстве культуры ДНР, художественный руководитель проекта, народная артистка России Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня» задавали тон каждому выступлению. Вместе с ними свое творчество дарили коллективы и исполнители из самых разных регионов страны - от Донбасса до Чукотки. Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» стал единственным представителем от Донецкой Народной Республики, и его номера стали ярким дополнением к грандиозной программе. Отдельными «изюминками» стали два совместных номера «Донбасса» и «Русской песни», которые были созданы прямо во время гастролей и сразу полюбились зрителям.

Ансамбль «Донбасс» завершил ХХ Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

Генеральный директор и художественный руководитель ансамбля «Донбасс» Ольга Горячева отметила, что участие в фестивале-марафоне стало для коллектива новым и очень интересным творческим опытом, а также мощной силой народного единения.

Ансамбль «Донбасс» завершил ХХ Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

- От всей души хочется поблагодарить всех организаторов проекта «Песни России», лично Надежду Бабкину и директора фестиваля-марафона Сергея Рябова за уникальную возможность принять участие в беспрецедентном по своему масштабу проекте и стать причастными к великой миссии популяризации русской культуры, - сказала она.

Ансамбль «Донбасс» завершил ХХ Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

В завершение гастролей каждый артист ансамбля «Донбасс» получил благодарность Министра культуры Ярославской области, а благодарственный адрес за подписью Надежды Бабкиной был вручен всему коллективу и направлен Министру культуры ДНР Михаилу Желтякову.

Ранее сообщалось, что в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Бровуна завершился 99-й театральный сезон. Финальным аккордом стал показ детектива «Рейвенскрофт. Поместье ворона».

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