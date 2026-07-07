Донецкая муздрама завершила сезон детективом «Рейвенскрофт. Поместье ворона». Фото: Министерство культуры ДНР

В Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Бровуна завершился 99-й театральный сезон. Финальным аккордом стал показ детектива «Рейвенскрофт. Поместье ворона». Подводя итоги, генеральный директор - художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Наталья Волкова отметила, что прошедший год стал для коллектива невероятно плодотворным. Несмотря на активное участие в российских фестивалях и форумах в Москве, Севастополе, Грозном и Астрахани, основным приоритетом театра осталась работа для донецкого зрителя.

Донецкая муздрама за 99-й сезон представила 14 премьер самых разнообразных жанров. Фото: Министерство культуры ДНР

- С сентября 2025 по июль 2026 года зрителю представили 14 премьер самых разнообразных жанров. В этом сезоне мы приняли более 120 тысяч зрителей при практически стопроцентной заполняемости залов. Я считаю, что это очень хороший показатель, - сказала она.

Донецкая муздрама за 99-й сезон представила 14 премьер самых разнообразных жанров. Фото: Министерство культуры ДНР

В 99-м сезоне театр уделил особое внимание подрастающему поколению. Артисты реализовывали выездные программы в рамках проекта «Культура для школьников», проводили профориентационные экскурсии, организовывали благотворительные показы и активно работали по «Пушкинской карте». Креативный подход затронул даже инфраструктуру театра: после возобновления работы театрального буфета его меню пополнилось тематическими десертами, названными в честь известных произведений и персонажей, такими как «Пиковая дама» или «Донна Роза».

Донецкая муздрама за 99-й сезон представила 14 премьер самых разнообразных жанров. Фото: Министерство культуры ДНР

Особое место в афише заняли постановки, созданные в сотрудничестве с приглашенными режиссерами из разных регионов России. Репертуар пополнился четырьмя яркими премьерами: спектаклями «Пока она умирала», «Трактирщица», «Донна Роза» и «Квадратура круга». Коллектив также отметился участием в крупных всероссийских акциях, включая «Ночь театрального искусства» с экскурсионной программой «Вечерний антракт» и акцию «Театральный поезд», приуроченную к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.

Донецкая муздрама за 99-й сезон представила 14 премьер самых разнообразных жанров. Фото: Министерство культуры ДНР

Ранее сообщалось, что «Донбасс Опера» завершила 94-й театральный сезон опереттой Кальмана «Королева чардаша».

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