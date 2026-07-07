Региональный гарантийный центр ДНР помог привлечь бизнесу более 430 млн рублей

Более 430 млн рублей привлекли предприниматели ДНР (архивное фото) Фото: Юрий СОБОЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональный гарантийный центр ДНР продолжает оказывать активную поддержку местному предпринимательскому сообществу, помогая компаниям развиваться и повышать свою конкурентоспособность. Деятельность организации направлена на создание устойчивой деловой среды в Республике через программы финансовой поддержки, консультационные услуги и образовательные проекты. В условиях современных экономических вызовов такие инструменты позволяют малому и среднему бизнесу уверенно реализовывать новые инициативы.

Как сообщили «КП Донецк» в центре «Мой бизнес» ДНР, за первое полугодие текущего года центр предоставил 45 поручительств на общую сумму 162,9 миллиона рублей. Благодаря этим гарантиям республиканские предприниматели смогли привлечь кредитные и заемные средства от различных финансовых институтов на общую сумму 431,7 миллиона рублей.

Основными партнерами Регионального гарантийного центра выступают Промсвязьбанк, Микрокредитная компания ДНР и Сбербанк. Знаковым событием отчетного периода также стала выдача первого поручительства для обеспечения инвестиционного кредита от банка ВТБ, что открывает перед местными компаниями новые перспективные каналы финансирования.

Одним из наиболее крупных проектов, реализованных при поддержке центра, стало предоставление гарантий местному предпринимателю для привлечения 100 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на строительство современного многофункционального складского комплекса. Проект не только позволит создать новые рабочие места, но и внесет существенный вклад в развитие логистической инфраструктуры региона.

Руководитель центра «Мой бизнес» Любовь Луговая подчеркнула, что главная задача ведомства заключается в создании максимально благоприятных условий для работы предпринимателей, так как успешный бизнес является прочным фундаментом для стабильности и процветания региона. Помимо финансовой поддержки, центр продолжает проводить бесплатные консультации и организует обучающие семинары для коммерсантов и представителей банковского сектора.

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