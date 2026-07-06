«Донбасс Опера» завершила сезон опереттой «Королева чардаша»

«Донбасс Опера» закрыла сезон опереттой «Королева чардаша». Фото: Министерство культуры ДНР

«Донбасс Опера» завершила 94-й театральный сезон опереттой Кальмана «Королева чардаша». Сюжет: певица Сильва и князь Эдвин любят друг друга, но родители против, и это грозит помолвкой с княжеской племянницей. Секреты, ссоры и интриги не могут сломать искреннюю любовь - счастливый финал под венгерский чардаш неизбежен. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Зрители встретили постановку с восторгом. Одна из них, Наталья, отметила слаженную работу солистов, хора, оркестра и балета. Дирижер Алексей Горобец поблагодарил зрителей за совместно прожитый сезон и пожелал хорошего отдыха.

Ранее сообщалось, что Донецкая филармония завершила 94-й симфонический концертный сезон. Завершением стал яркий концерт «Симфонический оркестр «На бис!»: от классики до рока», который представили на сцене Центра славянской культуры.

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