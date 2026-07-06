Донецкая филармония завершила 94-й симфонический концертный сезон. Фото: Минкультуры ДНР

Донецкая филармония завершила 94-й симфонический концертный сезон. Завершением стал яркий концерт «Симфонический оркестр «На бис!»: от классики до рока», который представили на сцене Центра славянской культуры. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

- Сезон был очень яркий, напряженный. Были гастроли по городам Российской Федерации. Была очень яркая поездка в Югру - 7 концертов наш симфонический оркестр провел там. Очень важная миссия была провести ярко мероприятия, посвященные 135-летию со дня рождения С.С. Прокофьева, нашего великого земляка, композитора. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив и под эгидой Главы ДНР Дениса Пушилина нам удалось провести масштабный фестиваль «Прокофьевская весна» в рамках проекта «Оркестр Непокоренных: Симфония будущего», - рассказал руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий.

Ранее сообщалось, что в Мариупольском русском драматическом театре подвели итоги 148-го театрального сезона.

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