Росгвардейцы в Мариуполе оказали помощь сбитым на переходе мужчине и женщине. Фото: Росгвардия ДНР

В Мариуполе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии стали очевидцами ДТП - автомобиль сбил мужчину и женщину на регулируемом пешеходном переходе. Росгвардейцы оперативно оценили обстановку и оказали первую помощь до приезда медиков.

- Пострадавшие госпитализированы в одну из городских больниц. У женщины диагностирован перелом руки, мужчина получил тяжелые травмы правой ноги, - сообщили в пресс-службе Росгвардии ДНР.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике приговорили жительницу Мариуполя 2005 года рождения к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы на год. По данным суда, Виктория Максименко собирала и передавала украинской разведке сведения, которые могли быть использованы против безопасности России.

Кроме того, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному лишению свободы четверых командиров ВСУ, из-за преступных приказов которых погибли 93 мирных жителя в Мариуполе.

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