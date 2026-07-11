Обрушение на путепроводе «Пост-мост» Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Путепровод над железнодорожным путем вдоль комбината «Азовсталь» является частью 700-метрового участка дороги, который в городе называют «Пост-мостом». Здесь проходит один из альтернативных и наиболее загруженных отрезков трассы Р-280 «Новороссия», идущей через Мариуполь.

Сотрудник ДПС перенаправляет фуры в объезд аварийной части путепровода «Пост-мост» Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обрушение на путепроводе «Пост-мост» Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале весны 2026 года стык моста и улицы Шевченко в сторону центра города начал проседать. Позднее под асфальтным покрытием образовалась полость и, как результат, - провал, который к настоящему моменту достиг глубины нескольких метров. Бетонные блоки вместе с дорожным покрытием провалились в зону грунтового оползня. Очевидно, что возросшая загруженность фурами, идущими в Крым в обход Крымского моста, ускорила аварийные процессы в основании путепровода, сильно пострадавшего от боевых действий 2022 года.

Обрушение на путепроводе «Пост-мост» Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Объезд обрушения по встречной полосе движения на путепроводе «Пост-мост» Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Теперь здесь постоянно дежурит наряд ДПС, который перенаправляет поток тяжелого транспорта в объезд - на улицу Макара Мазая.

- После обрушения части покрытия моста по заданию главы города был разработан комплекс мероприятий. Во-первых, на время подготовки проектных решений и выполнения необходимых работ введено ограничение движения: машины движутся по одной полосе. Сейчас проблемой этого путепровода занимаются инженеры «Донгорэкспертизы»: они разрабатывают проект всех необходимых работ. На сегодняшний день организован объезд через Ильичевский район согласно установленным на маршруте следования знакам. Поэтому просим водителей отнестись с пониманием к этим мерам. В ближайшее время начнутся работы, и полноценная работоспособность будет восстановлена, - сказал во время осмотра поврежденной части путепровода начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Мариуполя Александр Дмитриев.

Перекрытая часть путепровода «Пост-мост» Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обрушение на путепроводе «Пост-мост» Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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